В Саранске водитель иномарки устроил ДТП

В Саранске водитель иномарки спровоцировал ДТП. Информация от регионального отделения ГИБДД РФ.

Вечером 12 февраля на улице Волгоградской водитель автомобиля марки «Хонда», пересекая нерегулируемый пешеходный переход, не сбавил скорость и сбил женщину, которая пыталась перейти проезжую часть. Затем «Хонда» продолжила движение и протаранила автомобиль марки «Дэу».

Женщина-пешеход была доставлена в одну из больниц города, где ей была оказана первая необходимая помощь. Госпитализация не понадобилась.

Работники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия, в ходе которой будут установлены все обстоятельства ДТП.

Источник: gibdd.ru