В Саранске грузовик протаранил кроссовер

В Саранске водитель грузовика протаранил кроссовер. Информация от регионального отделения ГИБДД РФ.

Авария произошла в Октябрьском районе города. На Александровском шоссе водитель грузового автомобиля марки «МАН» стал пересекать перекресток на желтый свет светофора и в определенный момент протаранил кроссовер марки «Тойота».

Прибывшая на место инцидента бригада «скорой помощи» оказала водителю кроссовера первую необходимую помощь. Дальнейшая госпитализация автомобилисту не понадобилась.

Экспертиза показала, что в момент ДТП оба водителя были абсолютно трезвы.

По факту аварии проводится проверка.

Источник: gibdd.ru