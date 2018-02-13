В Саранске "легковушка" въехала в опору ЛЭП

В Саранске легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП. Информация от регионального отделения ГИБДД РФ.

Поздним вечером 12 февраля возле дома №95, расположенного по адресу – улица Севастопольская, легковой автомобиль марки ВАЗ-21101 на полном ходу въехал в опору ЛЭП.

Женщина, управлявшая «легковушкой», сбежала с места ДТП, однако из-за полученных вследствие инцидента травм была вынуждена обратиться в одну из саранских больниц, откуда тоже в итоге сбежала. В данный момент полицейские разыскивают неуловимую правонарушительницу.

Работники Госавтоинспекции выяснят причины и обстоятельства происшествия.

Источник: gibdd.ru