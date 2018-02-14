Житель Мордовии поджег себя, пытаясь завести трактор

Житель Теньгушевского района Мордовии получил ожоги из-за собственной неосторожности. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, информация о происшествии поступила 13 февраля в 15:06. Тогда из Центральной районной больницы позвонили в пожарно-спасательную службу района и сообщили, что к ним поступил 27-летний мужчина.

Травмы пострадавший получил у себя дома, в селе Стандрово. Оказалось, что молодой человек пытался завести трактор. Техника не хотела работать. Тогда мужчина решил прогреть трактор при помощи горящего факела. Рядом находилась бутылка с бензином, из которой на куртку мужчины пролилась незначительная часть жидкости. В результате одежда загорелась.

Тракторист незамедлительно приступил к самотушению, однако в итоге получил ожоги ноги I-II степени (10 %).

Источник: 13.mchs.gov.ru