В Саранске "потушили" баню на базе ФК "Мордовия"

В Мордовии на базе одноименного футбольного клуба, расположенной на улице Пионерская в Саранске, состоялись пожарно-тактические учения. Мероприятие было проведено с целью подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил в пресс-службе МЧС по РМ.

По замыслу учений возгорание произошло в помещении бани-сауны. Огонь распространился на площадь 80 кв.м. Пожарным предстояло действовать в нескольких направлениях – тушить огонь, подать стволы на защиту еще негоревших помещений, а также организовать поиски людей, которые не смогли самостоятельно покинуть здание.

Спасатели обследовали все комнаты и обнаружили двух сотрудников, которые не успели выйти на улицу. Их вывели на свежий воздух со спецустройствами на головах.

Отмечается, что учения прошли четко и грамотно, все цели были достигнуты.

Источник: 13.mchs.gov.ru