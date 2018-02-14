Саратовские таможенники обнаружили в Мордовии партию лекарств с запрещенными веществами

Саратовские таможенники выявили в Мордовии факт контрабанды сильнодействующего вещества. Как сообщает пресс-служба таможни, была проведена выездная проверка в рузаевском отделении "Почты России". Таможенники изъяли международное почтовое отправление, в котором и обнаружили запрещенное вещество. Бандероль поступила из республики Беларусь.

Оказалось, что в посылке находилась 101 таблетка, в состав которых входит 7,65 грамма сильнодействующего вещества (какого именно – не уточняется).

По данному факту Саратовской таможней возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба Саратовской таможни