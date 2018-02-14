Автопарк Мордовии за последние 6 лет получил 1205 единиц новой техники и автомобилей

В Мордовии за последние 6 лет произошло кардинальное обновление автопарка республики. К примеру, Саранск с 2012 года получил 88 автобусов и 57 троллейбусов, которые только сошли с заводского конвейера, а также 205 единиц новой коммунальной техники.

Городские и сельские школы республики за это время пополнились 97 новыми школьными автобусами. Не остались без внимания и медучреждения. Так, в больницы поступила 121 машина "скорой помощи" и 11 передвижных лечебно-диагностических комплексов. МЧС Мордовии получило 129 единиц спецтехники, а МВД республики – 497 автомобилей.

Таким образом, за 6 лет автопарк Мордовии расширился на 1205 единиц техники.