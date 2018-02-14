В Мордовии родители выпускников напишут ЕГЭ

20 февраля в Мордовии, как и в других регионах РФ, пройдет акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". В этот день старшее поколение сможет самостоятельно ощутить эмоции, которые испытывают школьники при сдаче экзамена.

Родители пройдут полную процедуру сдачи: от прохождения рамки металлодетектора до волнительного ожидания результатов. Им покажут весь процесс сдачи: как участники ЕГЭ заходят в пункт проведения, как их регистрируют и рассаживают, как происходит печать и сканирование экзаменационных материалов в аудитории. Отметим, что родителям не придется выбирать предмет (в отличие от школьников) – для них уже готовы задания по русскому языку. На экзамен отводится 1 час.

Вместе с родителями участвовать в акции будет министр образования РМ Галина Явкина. Родителям, которые хотят испытать свои силы на ЕГЭ, нужно до 19 февраля пройти предварительную аккредитацию в Минобразования РМ.

Источник: Минобразования РМ