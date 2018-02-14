Андрей Богатов стал новым руководителем администрации главы Мордовии

Стало известно имя нового руководителя администрации главы Республики Мордовия. Владимир Волков 12 февраля подписал указ о назначении на эту должность Андрея Богатова.

Богатов в органах власти работает с ноября 2006 года, тогда он трудился в должности руководителя аппарата правительства республики. В августе 2007 года был назначен помощником председателя правительства.

Спустя два года стал старшим помощником. С 2012 года занимал аналогичную должность у главы республики. Теперь в карьере Андрея Богатова новый виток.

Источник: "Известия Мордовии".