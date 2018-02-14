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Андрей Богатов стал новым руководителем администрации главы Мордовии

Андрей Богатов стал новым руководителем администрации главы Мордовии

Стало известно имя нового руководителя администрации главы Республики Мордовия. Владимир Волков 12 февраля подписал указ о назначении на эту должность Андрея Богатова.

Богатов в органах власти работает с ноября 2006 года, тогда он трудился в должности руководителя аппарата правительства республики. В августе 2007 года был назначен помощником председателя правительства.

Спустя два года стал старшим помощником. С 2012 года занимал аналогичную должность у главы республики. Теперь в карьере Андрея Богатова новый виток.

Источник: "Известия Мордовии".