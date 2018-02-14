Житель Мордовии, приехавший открывать бизнес в Саратов, "попал" на 30 млн рублей

Житель Саранска Дмитрий П. "попал" на очень крупную сумму денег. 46-летний мужчина решил открыть не совсем обычный бизнес в Нижнем Новгороде, однако горько поплатился за идею.

Как сообщают местные СМИ, Дмитрий решил купить в соседнем регионе недвижимость, которую затем планировал сдавать болельщикам ЧМ-2018. Он прибыл в Саратов с приятелем и чемоданом с 30 млн рублей. Товарищи через риелторское агентство приобрели квартиру на улице Волжская набережная, заплатив наличкой.

Спрятав чемодан с остатком денег в старый шкаф, приезжие решили отдохнуть. Один из товарищей поехал осматривать город, но предварительно запер друга, решившего "принять на грудь", в квартире и забрал ключи. Вскоре у выпивающего мужчины закончился алкоголь. Он умудрился открыть дверь и позвонить соседям с просьбой отпереть тамбур. В квартире как раз отмечали день рождения, на праздник позвали и гостя из Мордовии. Потом вся компания переместилась в свежекупленную квартиру.

В итоге, товарищ Дмитрия, приехавший с экскурсии, обнаружил в новой квартире несколько пьяных людей, однако чемодана с деньгами уже не было. Товарищи подали заявление в полицию, однако найти преступников будет весьма тяжело, поскольку все участники застолья практически ничего не помнят.