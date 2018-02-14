Директор "Оптан Саранска" открестился от "причастности" топлива компании к крушению Ан-148 в Подмосковье

Директор компании "Оптан Саранск" Дмитрий Белдаев дал комментарий относительно крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Напомним, трагедия, в результате которой погиб 71 человек, произошла 11 февраля в Раменском районе Мособласти. Позже в СМИ появилась информация, что разбившийся лайнер, следовавший в Орск, заправляли топливом, которое поставляет саранская компания. По одной из версий, именно топливо могло стать причиной крушения.

Белдаев поведал, что фирма связана контрактом только с пензенским аэропортом и не поставляет топливо "Саратовским авиалиниям". Кроме того, все топливо проходит двухэтапную проверку качества.

Белдаев подчеркнул, что разбившийся Ан-148 летал из Пензы в Москву, затем отправился в Саратов, вернулся в столицу и лишь потом вылетел в Орск. В одном из этих городов самолет совершил дозаправку, уверен Белдаев.

Источник: "Известия Мордовии".