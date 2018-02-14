Водителя МАЗа в Мордовии насмерть раздавило кабиной его же грузовика

В Рузаевском районе Мордовии произошел трагический инцидент, который закончился смертью водителя грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель МАЗа остановился на дороге, чтобы починить двигатель. Все это происходило около 7 часов вечера.

Автомобилист поднял кабину грузовика, а аварийные сигналы не включил. По причине темного времени суток в стоящий МАЗ врезался ГАЗ-фургон. После столкновения кабина опрокинулась на водителя и задавила его насмерть. Также пострадал пассажир ГАЗа, которого в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Кроме того, отлетевшие осколки повредили проезжавший мимо ГАЗ-3010 GD.

Источник: gibdd.ru/r/13