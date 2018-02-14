В Мордовии председателя кооператива, задолжавшего работникам почти 400 тыс. рублей, приговорили к штрафу

В Мордовии вынесли приговор по делу председателя сельскохозяйственного кооператива, которого обвиняли в невыплате зарплаты. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, в ходе следствия было установлено, что с марта по август 2016 года подозреваемый не выплачивал зарплату 36 своим работникам. При этом деньги на эти цели у него были, но председатель предпочитал тратить их на хозяйственные и иные нужды кооператива.

В итоге перед работниками образовалась задолженность в размере 390 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия потерпевшим были полностью выплачены все долги. Суд учел это обстоятельство и прекратил уголовное дело в отношении мужчины, назначив ему судебный штраф в размере 40 тыс. рублей.

Источник: mordovia.sledcom.ru