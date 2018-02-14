Житель Мордовии ответит за избиение работника ДПС

В Рузаевке пьяный шофер ударил работника ДПС, доставлявшего его на медосвидетельствование.

Сообщается, что 25-летнего любителя пьяной езды усадили в патрульное авто и повезли в районную больницу. Такое решение пришлось автолюбителю не по нраву, и он ударил кулаком по лицу одного из стражей порядка.

Причиненные потерпевшему телесные повреждения не повлекли за собой вреда здоровью, однако буяну все равно придется отвечать за свое поведение перед судом.

Отметим, что на предварительном следствии водитель вину признал целиком и, согласившись с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Источник: "Известия Мордовии".