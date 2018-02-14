"Дирекция Саранск-2018" опубликовала фото обновленного аэропорта Саранска изнутри

На официальной странице "Дирекции Саранск-2018" в соцсети "ВКонтакте" появились фотографии нового саранского аэропорта. Все желающие могут насладиться снимками аэропортового комплекса, сделанными изнутри.

Напомним, что реконструированный аэропортовый комплекс Саранска сможет принимать самолеты класса A320 и Boeing 737. С 16 февраля появится возможность забронировать билеты до Москвы или из столицы. Расписание уже появилось на сайте мордовских авиалиний.

Добавим также, что в Мордовии в ближайшем будущем будут летать три авиакомпании. Реконструкция аэропорта была проведена в рамках подготовки РМ к чемпионату мира по футболу 2018 года.