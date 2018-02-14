Борцы из Мордовии завоевали 4 медали на турнире в Подольске

В Подольске состоялся юбилейный, Х турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР В.Г. Ивлева. Участниками турнира стали и борцы из Рузаевки, которые увезли домой 4 награды.

Две медали, завоеванные спортсменами РМ, оказались золотыми. Победу в весовой категории до 55 кг одержал Андрей Иванов. Он же был признан "Лучшим бойцом турнира". В весе до 63 кг победил Заур Хуснутдинов. Бронзовыми призерами стали Виктор Кошелев (до 63 кг) и Николай Чернов (до 67 кг).

Отметим, что участниками турнира в этом году стали свыше 200 борцов из 6 стран. За победу боролись не только россияне, но и гости из Армении, Белоруссии, Киргизии, Турции и Узбекистана.

Источник: mordovia-sport.ru