"Мордовия" проиграла "Тамбову" на Кубке ФНЛ

Футболисты "Мордовии" потерпели поражение от "Тамбова" в матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре. Встреча завершилась со счетом 2:1 не в пользу команды Марата Мустафина.

"Мордовия" вышла вперед на 31-й минуте после гола Лукьянова, однако затем пропустила дважды – от Клина в первом тайме и от Дутова во втором.

"Мордовия" – "Тамбов" - 1:2 (1:1)

Голы: Лукьянов, 31 (1:0), Килин, 42 (1:1), Дутов, 76 (1:2).

"Мордовия": Калюжный, Сабитов, Шоркин, Лебедев, Багаев (Деревягин, 43), Астафьев (Жестков, 65), Кренделев, Соболев (Ларионов, 46), Зюзин (Ваганов, 43), Лукьянов (Маркин, 42), Мухаметшин.

Предупреждения: Кашчелан, 18 (Т); Сабитов, 19; Овсиенко, 27 (Т); Астафьев, 52; Мухаметшин, 60; Дутов, 85 (Т); Лебедев, 90+; Баев, 90+ (Т).