«Ростелеком» создал инфраструктуру связи для нового аэропорта в Саранске

«Ростелеком» построил волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) для нового пассажирского терминала аэропортового комплекса в Саранске. Протяженность ВОЛС составляет 4 км. Надежную защиту кабеля от неблагоприятных погодных условий, электромагнитного излучения и повреждений в случае ремонтных работ обеспечивает подземная канализация.

На основе оптической сети передачи данных клиенту предоставлен доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Пропускная способность оптического канала позволит оснастить объекты аэропорта системами видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализацией, подключить облачные сервисы. Благодаря оптическим технологиям появится возможность развернуть в клиентских залах Wi-Fi-сеть и организовать зоны для просмотра Интерактивного телевидения.

«Строительство оптической инфраструктуры связи для главной воздушной гавани республики не только повысит уровень безопасности нового пассажирского терминала, но и положительно повлияет на качество обслуживания пассажиров, что особенно важно в преддверии Чемпионата мира-2018, – отметил директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон. – А в дальнейшем технологические возможности волоконно-оптических сетей связи позволят обеспечить растущие потребности аэропорта в высокой скорости обмена данными и в новых высокотехнологичных сервисах».

Вся инфраструктура аэропортового комплекса соответствует международным требованиям и стандартам. Проведены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, возведены новые рулежные дорожки, объекты управления воздушным движением, расширен перрон, увеличено количество стоянок. Пропускная способность нового терминала составит от 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время проведения чемпионата мира по футболу. Саранский аэропорт может принимать большинство из эксплуатируемых сегодня самолетов в мире.

