Специалист Управления капитального строительства подозревается в получении взятки

В Саранске по причине получения взятки был задержан работник Управления капитального строительства. Информация от СУ СК РФ по Мордовии.

Согласно информации, которая была предоставлена работниками следственных органов, в октябре 2015 года ведущий специалист отдела торгов и комплектации ГКУ «Учреждение капитального строительства Республики Мордовия» за денежное вознаграждение организовал победу коммерческой организации в аукционных торгах. В результате мошеннических действий подозреваемого вышеупомянутая организация получила возможность заключить контракт, сумма которого составила порядка 23,5 миллионов рублей.

Подозреваемый за оказанные «услуги» получил денежное вознаграждение в размере 499 тысяч рублей. Данные средства были переведены на счет родственника коррупционера.

В данный момент проводится проверка по факту должностного преступления.

Источник: mordovia.sledcom.ru