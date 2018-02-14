Работники ГИБДД призывают водителей и пешеходов соблюдать правила

Работники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть максимально внимательными и вежливыми по отношению друг к другу. Информация от ГИБДД РФ по РМ.

В нынешнем году на территории Мордовии было зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали пешеходы. Работники ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия, однако на ситуацию на дорогах это существенно не влияет. К примеру, в январе произошло одно ДТП со смертельным исходом.

В результате январских аварий пострадал 21 пешеход. Стоит отметить, что 5 пострадавших являются виновниками данных ДТП.

В феврале на территории региона произошло 15 происшествий с участием пешеходов. Один из данных инцидентов закончился смертью пешего участника движения, который сам спровоцировал ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость движения и пропускать пешеходов. Согласно новым правилам автомобилисты, которые не соблюдают вышеуказанные предписания, будут привлекаться к штрафам в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Пешеходы, нарушившие ПДД, должны будут заплатить 500 рублей.

14 февраля в Саранске стартовало профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход», которое продлиться до 15 февраля. Утром 14 февраля работники ГИБДД составили 14 административных протоколов.

Источник: gibdd.ru