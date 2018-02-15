В Саранске "Валдай" врезался в троллейбус, пострадал пенсионер

Накануне, 14 февраля, в Ленинском районе Саранска произошло ДТП с участием автомобиля "Валдай" и троллейбуса. Инцидент случился около 12:50 дня на улице Ульянова.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, виновником стал водитель "Валдая", который врезался в троллейбус, двигавшийся впереди в попутном направлении. В результате ДТП пострадал пожилой пассажир троллейбуса. Прибывшая на место ЧП "скорая помощь" забрала его в больницу. Там медики оказали пенсионеру помощь и отпустили домой.

Водители транспортных средств были трезвы. По данному факту проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13