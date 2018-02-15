Жительницу Саранску избил и ограбил бывший заключенный

Уроженка Саранска стала жертвой своего постояльца.

Сообщается, что пострадавшая познакомилась с мужчиной на улице и, узнав, что тому негде жить, предложила временно пожить у нее, однако подобная доброта обошлась ей боком. Через несколько дней, после совместного застолья, он потребовал отдать ему украшения вместе с телефоном. А чтобы запугать и сломить ее сопротивление, несколько раз ударил женщину по голове.

Ограбив хозяйку, он с места правонарушения скрылся, однако долго гулять на свободе ему не удалось. Пострадавшая обратилась в полицию, преступника задержали. Позже оказалось, что он только недавно вышел на свободу, где отбывал срок за кражу и разбой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Источник: "Известия Мордовии".