Около 150 млн рублей взыскано с алиментщиков Мордовии в 2017 году

Судебные приставы Мордовии взыскали за прошлый год приблизительно 150 миллионов рублей по алиментным платежам.

Представители УФССП по РМ заявили, что за неуплату алиментов в прошлом году возбуждено 705 уголовных дел. 657 должников были в розыске, 398 из которых были найдены.

В отношении должников предпринимались разные меры принудительного характера - арест собственности, ограничения на выезд за рубеж и в управлении авто. О временном ограничении на выезд из государства было вынесено 2 956 постановлений. Вследствие этих мер алиментщики выплатили свыше 15 миллионов рублей.

Источник: r13.fssprus.ru