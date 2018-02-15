В Саранске начинается подготовка к "Тотальному диктанту"

В Саранске открываются курсы по подготовке к «Тотальному диктанту». Информация от управления по связям с общественностью МГУ им. Н. П. Огарёва.

Бесплатные курсы под названием «Русский язык по пятницам», главной целью которых является подготовка слушателей к Всемирной акции «Тотальный диктант», стартуют 16 февраля. Проходить занятия будут в главном корпусе МГУ им. Н. П. Огарёва.

Для того, чтобы стать слушателем данных курсов, в эту пятницу нужно прийти в аудиторию №218 учебно-лабораторного корпуса №1 вышеуказанного университета.

В рамках данных курсов будут рассмотрены правила орфографии и пунктуации русского языка. Занятия предполагают не только усвоение теоретического материала, но и его практическое применение.

Программа курсов была разработана Новосибирским экспертным советом акции. Основой для разработки материала занятий стал текст будущего диктанта.

В нынешнем году акция «Тотальный диктант» будет проведена в 1000 городов разных стран мира. Главным городом акции был выбран Владивосток. Текстом диктанта станет одно из произведений российской писательницы Гузель Яхиной.

Источник: mrsu.ru