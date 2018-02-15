Роскомнадзор к ЧМ-2018 проведет проверку качества мобильной связи в Саранске

Роскомнадзор проверит в Саранске качество мобильной связи. Впрочем, такая процедура коснется не только столицы РМ, но и всех городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Ведомство оценит качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений, скорость приема и передачи мобильного интернета.

Особое внимание специалисты ведомства уделят территориям ж/д вокзалов, аэропортов, тренировочных баз, гостиниц, стадионов, где будут размещаться и играть команды, а также зонам вдоль маршрутов движения гостей и участников футбольного праздника.

Напомним, в Саранске пройдут 4 матча группового этапа ЧМ-2018.