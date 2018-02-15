Житель Ардатовского района пойдет под суд за убийство собутыльника

В Ардатовском районе будет осужден 19-летний местный житель, который до смерти избил своего 42-летнего собутыльника. Информация от регионального отделения СУ СК РФ.

16 ноября минувшего года 19-летний обвиняемый гостил у своего 42-летнего знакомого. В компании владельца жилья молодой человек распивал спиртные напитки. В ходе попойки по причине незначительного повода гость несколько раз ударил владельца жилья кулаками. Затем мужчины легли спать.

Проснувшись утром следующего дня, обвиняемый обнаружил, что его собутыльник мертв.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

В скором времени преступник предстанет перед судом.

Источник: mordovia.sledcom.ru/