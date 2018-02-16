В Саранске изменятся ПДД во время ЧМ-2018

В городах-организаторах ЧМ-2018 будут выделены специальные полосы для автобусов и автомобилей, на которых будут передвигаться делегации ФИФА и сотрудники оргкомитета "Россия-2018". Об этом сообщается в постановлении правительства за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В документе сказано, что на время проведения чемпионата мира по футболу в городах, принимающих матчи, будут действовать несколько измененные ПДД. Изменения будут действительны с 1 июня по 17 июля.

Напомним, Саранск примет 4 матча группового этапа чемпионата мира.