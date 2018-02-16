Крупное ДТП в Лямбирском районе: 2 человека погибли, 3 пострадали

Стали известны подробности крупного ДТП, которое произошло накануне в районе села Пензятка Лямбирского района Мордовии. Изначально сообщалось, что при столкновении двух автомобилей пострадали четверо. По уточненным данным, в ДТП погибли 2 человека, еще 3 ранены.

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что участниками аварии стали "Киа" и "Хонда". От удара "Киа" вылетела с дороги в кювет. Водитель и пассажир погибли на месте. Водитель и пассажир "Хонды" и еще один пассажир "Киа" с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Все обстоятельства устанавливаются.

Фото: "Известия Мордовии".

Источник: gibdd.ru/r/13