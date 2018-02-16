В МГУ им. Огарева в Саранске выбрали мистера и мисс Университет

В Саранске выбрали мистера и мисс Университет. Конкурс на этот раз объединил в себе 2 мероприятия МГУ им. Н.П. Огарева – "Сокол ясный" и "Сударушка". Обычно они проводились в университете накануне 23 февраля и 8 марта, однако в этом году традиция была изменена.

Жюри пришлось выбирать лучших из 32 участников. Конкурсанты прошли ряд испытаний, среди которых были традиционная "визитка", творческий конкурс и задания-импровизации. Зал Республиканского дворца культуры был забит до отказа, зрители радушно встречали всех конкурсантов.

В результате звание "Мистер Университет" завоевал студент филфака МГУ Михаил Ломов, а "Мисс Университет" стала студентка архитектурно-строительного факультета Дарья Тураева.

Источник: "Известия Мордовии".