"Почта России" будет доставлять жителям РМ товары, купленные в "Магните" через интернет

"Почта России", банк ВТБ и сеть "Магнит" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил специалист по корпоративным коммуникациям мордовского филиала "Почты России".

По условиям договора, стороны разработают концепцию нового розничного формата для оказания торговых, почтовых, логистических и банковских услуг в режиме оффлайн. Кроме того, предполагается разработать и внедрить оптимальные онлайн-механизмы продажи товаров и услуг, а также совместные программы лояльности в целях повышения качества и удовлетворенности клиентов.

"Почта России" и "Магнит" планируют рассмотреть возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению (в том числе - в Мордовию) через курьерскую службу Почты России, а также использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт по широкой сети маршрутов в России. При этом банк ВТБ будет определен как опорный для обслуживания стратегического партнерства.