В Саранске поймали трех наркоманов, один из которых прятался в лесу

В течение суток в Саранске были задержаны трое наркоманов. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, первый из них попал в руки стражей порядка во дворе дома на улице Энгельса. У 25-летнего парня при себе оказался пакетик с N-метилэфедроном.

Еще одного наркомана задержали около дома по улице Серадзской. У него нашли наркотическую соль и гашиш. Третий наркоман был пойман в юго-западном лесу Саранска. В кармане куртки 25-летнего молодого человека нашелся N-метилэфедрон весом 0,53 грамма.

Все задержанные поведали, что приобрели наркотик в интернете для личного пользования.

Источник: 13.мвд.рф