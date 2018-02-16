Владимир Волков провел переговоры по вопросам развития завода "Биохимик"

В Мордовии состоялась рабочая встреча между главой республики Владимиром Волковым и руководством АО "Биохимик". Во встрече также принял участие гендиректор партнера предприятия - компании "Бистерфельд Интернэшнл", Франк Диркс.

Франк Диркс признался, что он впечатлен прогрессом, которого добилось предприятие. В частности его поразило высокотехнологичное оборудование, суперсовременные технологии и очень подготовленные высокопрофессиональные кадры.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества "Бистерфельд Интернэшнл" и АО "Биохимик". По словам Владимира Волкова, приоритетом предприятия остается снижение зависимости российской фармацевтической промышленности от импорта. Для этого "Биохимик" производит все новые собственные лекарства.

Диркс также остался впечатлен реконстриурованным аэропортом Саранска. "Современный аэропорт, комфорт во всем, европейское качество обслуживания!" – такую высокую оценку дал Диркс.

Источник: e-mordovia.ru