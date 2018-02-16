В Мордовии два приятеля попались на краже сена

Полицейские Мордовии задержали двух жителей села Шувары. Они обвиняются в попытке украсть стог сена.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, еще 10 февраля 60-летний и 26-летний приятели пробрались на территорию местной фермы, откуда хотели стащить 250 кг сена. Однако полицейские подоспели вовремя и задержали парочку. К тому времени друзья уже успели загрузить сено на тележку, запряженную лошадью.

Мужчины покаялись, что украденное сено хотели использовать для личных целей. Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба. Также решается вопрос о возбуждении дела в отношении воров.

Источник: 13.мвд.рф