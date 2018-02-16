Родственники уроженки Мордовии, погибшей при крушении Ан-148, поблагодарили Владимира Волкова

Родственники Елены Давыдовой, уроженки Мордовии, которая погибла в авиакатастрофе в Подмосковье, поблагодарили за поддержку главу региона-13 Владимира Волкова.

"От всей нашей семьи благодарим Владимира Дмитриевича за оперативно оказанную материальную помощь и поддержку. Мы понесли невосполнимую утрату, и в эти тяжелые для нас минуты вы откликнулись на нашу беду и поддержали своим личным участием и глубоким сочувствием к нашему горю", - сказала сестра погибшей Наталья Летина.

Напомним, сразу после трагедии Владимир Волков распорядился выплатить семье погибшей 1 миллион рублей и оказать всю необходимую помощь.

Крушение самолета Ан-148 произошло 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. В результате трагедии погиб 71 человек – 65 пассажиров и 6 членов экипажа. 31-летняя Елена Давыдова летела из Москвы в Орск по рабочим делам.

Источник: "Известия Мордовии".