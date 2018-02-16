Житель Мордовии 13 лет хранил дома порох

Жителя Мордовии задержали за хранение пороха. Как установили полицейские, 51-летний житель Инсарского района запасся взрывчатым веществом. Стражи порядка пришли к нему с обыском и нашли металлическую банку с сыпучим веществом серо-зеленого цвета.

Экспертиза показала, что это порох весом 160 граммов. По словам владельца дома, он хранил опасное вещество с 2005 года для личного использования. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Полицейские также установили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу оружия и боеприпасов.

Источник: 13.мвд.рф