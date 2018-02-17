В Саранске гиды пройдут аккредитацию перед ЧМ-2018

В Саранске будет проведена аккредитация гидов-экскурсоводов для грядущего Чемпионата мира по футболу. Информация от дирекции города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018.

В апреле в Саранске начнут функционировать специальные курсы, посредством которых гиды смогут повысить свой квалификационный уровень путем проведения тестовых экскурсий по тем маршрутам, которые летом будут предложены туристам.

Процесс аккредитации будет проходить по двум направлениям: 1) для тех гидов, у которых есть необходимое образование или же опыт аналогичной работы; 2) для экскурсоводов, которые владеют английским языком или каким-либо национальным языком одной из стран-участниц чемпионата.

Для того, чтобы пройти аккредитацию, необходимо обратиться в Туристско-информационный центр Республики Мордовия. Подготовительные курсы и аккредитация бесплатны.

Те гиды, которые, пройдя процесс аккредитации, получат соответствующий сертификат, будут внесены региональную базу экскурсоводов.

Источник: saransk-2018.com