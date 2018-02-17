Житель Мордовии обвинил пасынка в угоне автомобиля

В Мордовии местный житель обвинил пасынка в угоне автомобиля. Информация от регионального отделения ГУ МВД РФ.

41-летний мужчина, проживающий на территории села Куркино, обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля марки ВАЗ-211540. Гражданин сообщил стражам порядка, что подозревает в совершении вышеуказанного преступления своего пасынка.

В процессе расследования было установлено, что мужчина добровольно передал машину в пользование своему пасынку, а затем по причине ссоры решил обвинить последнего в угоне транспортного средства.

В отношении заявителя было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф