В Мордовии телевизор упал на ребенка

В Мордовии телевизор упал на 2-летнего мальчика.

Происшествие произошло в одном из сел Чамзинского района. 2-летний ребенок остался один в комнате. В момент отсутствия присмотра со стороны взрослых малыш попытался открыть дверь тумбочки, на которой стоял телевизор. Ребенок долго не мог справиться с замком и поэтому стал раскачивать тумбочку. В итоге телевизор упал на малыша.

Ребенок был госпитализирован. В настоящий момент мальчик находится в реанимационном отделении. Медики оценивают состояние малыша как крайней степени тяжести.

Односельчане говорят о том, что у мальчика сломаны кости на лбу и на затылке.