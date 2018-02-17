Жительница Саранска лишилась денег, оформляя онлайн-кредит

В Саранске 31-летняя местная жительница лишилась денег, пытаясь оформить онлайн-кредит. Информация от регионального отделения ГУ МВД РФ.

По версии правоохранительных органов, 31-летней жительнице Пролетарского района Саранска позвонил якобы представитель банка и предложил оформить договор о предоставлении денежной суммы на кредитной основе через Интернет. Горожанка приняла предложение звонившего.

В итоге женщина передала мошеннику свои личные данные и заплатила 7 тысяч рублей якобы для оформления страховки. После этого «липовый» работник банка сообщил горожанке, что нужно перечислить ещё 12,5 тысяч рублей и после этого забрать денежную сумму, предусмотренную кредитным договором, в финансовой организации, которая расположена по адресу – улица Веселовского.

Женщина пришла в вышеуказанное заведение, однако вместо кредита получила совет обратиться в полицию, поскольку выяснилось, что горожанка стала жертвой мошенника.

Источник: 13.мвд.рф