В Чамзинке задержали двоих мужчин, пытавшихся похитить кабель

В Мордовии, в поселке городского типа Чамзинка были задержаны двое мужчин, которые пытались похитить кабель. Информация от регионального отделения ГУ МВД РФ.

На территории одного из предприятий вышеуказанного населенного пункта двое мужчин, используя ножовка по металлу, попытались отпилить кусок силового кабеля. В итоге ножовка была сломана.

Осознав, что какие-либо другие способы похитить кабель либо недоступны, либо тщетны, мужчины решили покинуть место преступления. При попытке скрыться злоумышленники были задержаны.

Выяснилось, что ранее у преступников уже были проблемы с законом.

Источник: 13.мвд.рф