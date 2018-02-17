В Саранске столкнулись иномарки

В Саранске произошло столкновение двух иномарок.

Информация о столкновении машин была опубликована очевидцами в социальных сетях.

Днем 17 февраля на пересечении улиц Титова и Республиканской автомобилисты заметили два разбитых автомобиля иностранного производства. По каким причинам и при каких обстоятельствах машины столкнулись, неизвестно.

Какой-либо информации о пострадавших вследствие столкновения иномарок не поступало.

У машин серьезно повреждены передние части.

Источник: vk.com/saransk_photo