В Зубово-Полянском районе загорелся сарай

В Мордовии, в Зубово-Полянском районе, в селе Каргал воспламенился сарай. Информация от регионального отделения ГУ МЧС России.

Днем 17 февраля загорелся сарай, который расположен на территории частного домовладения №88. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров.

Пламя практические полностью уничтожило строение сарайного типа. Сумма ущерба, нанесенная владельцам подворья в результате пожара, в данный момент неизвестна.

По предварительной информации, вследствие пожара никто не пострадал.

Специалисты выясняют причины, которые спровоцировало воспламенения сарая.

Источник: 13.mchs.gov.ru