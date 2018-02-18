В Инсаре воспламенилась баня

В Инсаре вспыхнула баня. Информация от регионального отделения ГУ МЧС России.
Утром 17 февраля на территории частного домовладения №20, которое расположено по адресу – улица Ленина, воспламенилась баня. Площадь распространения огня составила 24 квадратных метра.
Пламя серьезно повредило строение. В данный момент какая-либо информация о сумме ущерба, нанесенного владельцам подворья, неизвестна.
Согласно данным, которые были предоставлены представителями пожарно-спасательной службы, вследствие возгорания бани никто не пострадал.
Специалисты выясняют причины, спровоцировавшие воспламенения постройки.
Источник: 13.mchs.gov.ru