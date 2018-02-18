В Кочкуровском районе загорелся жилой дом

В Мордовии, в Кочкуровском районе, в селе Качелай загорелся жилой дом. Информация от пресс-службы регионального отделения ГУ МЧС России.

Инцидент был зафиксирован утром 17 февраля. В частном жилом доме №22, который расположен по адресу – улица Ульянова, по неизвестным причинам воспламенилось потолочное перекрытие. Площадь распространения огня составила 25 квадратных метров.

Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

По предварительной информации, предоставленной сотрудниками МЧС, вследствие пожара никто не пострадал.

В настоящий момент специалисты выясняют причины воспламенения дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru