Кубок ФНЛ. "Мордовия" потерпела обидное поражение от "Чертаново"

Саранская "Мордовия" потерпела поражение в своем третьем мате на Кубке ФНЛ, который проходит на Кипре. На этот раз подопечные Марата Мустафина уступили "Чертаново".

Как и в предыдущем матче с "Тамбовом", "Мордовия" первой забила гол – отличился Александр Кренделев. Однако удержать даже ничью саранская команда, игравшая в меньшинстве с 24-й минуты, не смогла. Дубль в составе "Чертаново" оформил Антон Зиньковский. В промежутке между своими голами он же не реализовал пенальти.

"Мордовия" – "Чертаново" – 1:2 (0:0)

Голы: Кренделев (62), Зиньковский (69), Зиньковский (78)

"Мордовия": Калюжный, Лебедев, Стрелов, Шоркин, Сабитов, Астафьев, Кренделев, Зюзин, Соболев, Мухаметшин, Лукьянов.

На замену выходили: Ларинов, Маркин, Багаев, Юсупов, Николаев, Навлетов, Жестков, Ваганов, Шлеермахер, Ермаков.

"Чертаново": Ломаев, Паршиков, Бартасевич, Солдатенков, Колесниченко, Тюменцев, Витюгов, Зиньковский, Глушенков, Ежов, Сарвели.

На замену выходили: Редькович, Горшков, Умяров, Цыпченко, Кондаков, Великородный.

Нереализованный пенальти: Зиньковский (75, вратарь).

Предупреждения: Лебедев, 8; Лукьянов, 26; Зюзин, 33; Витюгов, 37; Мухаметшин, 40; Глушенков, 44; Ларинов, 70; Навлетов, 75; Кондаков, 81; Цыпченко, 83.

Удаление: Лебедев, 24.