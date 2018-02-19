"Мордовия" проиграла "Ростову" в Саранске, дважды ведя в счете

Хоккеисты саранской "Мордовии потерпели поражение от "Ростова" в центральном матче очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча в Саранске завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Хозяева дважды по ходу встречи выходили вперед, но гости отвечали своими голами. Решающую шайбу на 37-й минуте забросил Прохоров. В самом конце матча "Мордовия" сняла вратаря, выпустив 6-го полевого игрока, но отыграться не смогла.

"Мордовия" – "Ростов" - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы:

1:0 – Нефедов (Гордин, Бельский) (08:25)

1:1 – Прохоров (Дударов, Мартынов) (18:40)

2:1 – Абозин (Саразов, Закурин) (20:18)

2:2 – Дударов (Мартынов) (20:36)

2:3 – Прохоров (Дударов, Шевчук) (36:05).