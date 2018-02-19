Операция "Нетрезвый водитель" пройдет в Мордовии с 22 по 24 февраля

С 22 по 24 февраля на территории "Мордовии" пройдет очередная операция "Нетрезвый водитель". Информацию предоставила пресс-служба ГИБДД по РМ.

Сотрудники Госавтоинспекции в этот период будут усиленно работать во всех районах республики и в Саранске. Особое внимание будет уделяться тем участкам дорог, где наблюдается рост количества ДТП с участием пьяных автомобилистов. В данную категорию входят Чамзинский, Дубенский и Большеберезниковский районы. С начала года там при авариях с участием нетрезвых водителей пострадали уже 4 человека.

В ГИБДД просят граждан и гостей Мордовии сообщать о случаях управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, свидетелями которых они стали.

Источник: gibdd.ru/r/13