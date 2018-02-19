В Лямбирском районе столкнулись две "Лады", есть пострадавший

В Лямбирском районе Мордовии произошло столкновение двух отечественных автомобилей, в результате которого пострадал 1 человек. ДТП случилось на 9-м километре подъездной дороги к Саранску. Там житель Чебоксар, управляя машиной "Лада-XRAY" при повороте налево не пропустил "Ладу-111730", которая двигалась в попутном направлении.

В результате произошло столкновение, сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ. В аварии пострадал пассажир "Лада-XRAY", его госпитализировали.

Водители трезвы. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 17 февраля на улице Волгоградской в Саранске водитель легкового автомобиля ВАЗ врезался в боковую часть «легковушки» аналогичной марки.

Источник: gibdd.ru/r/13