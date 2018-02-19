В Большеберезниковском районе водитель ВАЗа устроил тройное ДТП

В минувшую субботу в селе Большие Березники произошло столкновение автомобилей ВАЗ и "Фольксваген-Поло". Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, в 9:45 на улице М. Горького водитель отечественной машины не уступил дорогу иномарке и врезался в нее. От удара "Поло" врезался еще и в припаркованный ВАЗ-211440.

В результате ДТП водитель "Фольксвагена" получил незначительные травмы. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели его, оказали первую помощь и отпустили долечиваться домой.

Водители трезвые. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13