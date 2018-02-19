"Мордовия" потерпела второе поражение от "Ростова"

Хоккеисты "Мордовии" потерпели второе поражение от "Ростова" в очередном туре Первенства ВХЛ. Встреча в Саранске завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Напомним, что в первой игре ростовчане одержали победу со счетом 3:2.

"Мордовия" вновь, как и в первом матче, вышла вперед, однако вскоре пропустила ответный гол. А во втором периоде "Ростов" забил три гола, фактически сняв все вопросы о победителе. Возможно, хозяева могли бы совершить камбек, но в начале третьего периода Бадрутдинов не реализовал буллит.

"Мордовия" – "Ростов" - 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Голы:

1:0 – Медведев (09:20)

1:1 – Прохоров (Блинов) (12:59)

1:2 – Алтухов (Савинов, Матвейков) (24:29)

1:3 – Шевчук (Дударов, Мартынов) (25:26)

1:4 – Попов (Угаров, Селезнёв) (32:28) (больш.)

2:4 – Медведев (Колычев) (54:34)

Нереализованный буллит: Бадрутдинов (43:06, вратарь).